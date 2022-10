﻿Dresdner Polizei belohnt vorbildliche Radfahrer

Dresden. Ängstliche Blicke bei Auto- und Radfahrern am Mittwochmorgen auf der Magdeburger Straße: Mehrere Streifenwagen sowie Polizisten mit Warnweste und Anhaltekelle stehen Spalier. Im Rahmen der Verkehrssicherheitskampagne „Respekt durch Rücksicht“ hat die Dresdner Polizei mal wieder zahlreiche Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Mit einer Besonderheit: Die Beamten verteilten an diesem Tag nicht nur Knöllchen und Mahnungen, sondern ausnahmsweise auch Belohnungen.

Gutscheine für artige Radfahrer

Radfahrern, die sich regelkonform verhielten, überreichte die Polizei am sogenannten „Belohnungstag“ einen Gutschein im Wert von 15 Euro für den Einkauf in Dresdner Fahrradläden. Ein Ansatz, der in Sachsen bislang einmalig ist. „Wir haben sonst immer nur diejenigen im Blick, die sich nicht an die Regeln halten. Es gibt aber eben auch einen großen Teil, gerade bei den Radfahrern, der sich regelkonform und respektvoll verhält“ – und die galt es an diesem Tag zu belohnen, sagt Gerald Baier, der Chef der Dresdner Verkehrspolizei. Fehlerhaftes Verhalten hingegen ahndete die Polizei auch an diesem Tag wie gewohnt.

Polizei kontrollierte Fahrweise und Ausstattung

Bei der Kontrolle achteten die Beamten speziell auf das Verhalten im Straßenverkehr, etwa ob der Radweg in die richtige Richtung befahren wird und beide Hände am Lenker sind. „Es bekommt aber keiner eine Belohnung, der ein desolates Fahrrad hat“, sagt Baier. So prüften die Polizisten die Räder zusätzlich auf Reflektoren, Scheinwerfer und Rückleuchten. Doch auch mit dem freiwilligen Tragen eines Helmes oder einer Warnweste sammelten die Radler Pluspunkte bei den Beamten.

Matthias Jung war einer der Glücklichen, der für seine regelkonforme Fahrweise und sein bestens ausgestattetes Rad belohnt wurde. Der 33-Jährige war gerade auf dem Weg zur Arbeit und konnte sich nach einer kurzen Schrecksekunde durchaus über den Gutschein freuen: „Ich dachte erst, ich hätte etwas falsch gemacht. Aber das ist natürlich eine super Aktion“. Eine Idee, was er mit den 15 Euro anstellen wird, hat er auch schon: „Neue Lichter könnte mein Fahrrad mal wieder vertragen“.

Die Polizei wertet das Projekt im Nachgang gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) aus. „Wenn das gut aufgenommen wird, planen wir einen solchen ’Belohnungstag’ regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr durchzuführen“, sagt Baier.