Die Bahn wollte im Juni das zweite Gleis am neuen S-Bahn-Halt Dresden-Plauen in Betrieb nehmen. Doch der Termin für die Inbetriebnahme musste nun verschoben werden.

Dresden. Im Juni wollte die Bahn das zweite Gleis am neuen S-Bahn-Halt in Dresden-Plauen in Betrieb nehmen – doch einmal mehr wurde das Großprojekt ausgebremst. Weil es erneut bei der Materiallieferung klemmte, werden die Züge dort nun voraussichtlich bis August weiterhin nur über ein Gleis rollen. Immerhin: Der Aufzug kann in diesen Tagen in Betrieb genommen werden.