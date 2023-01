Achtjährige in Dresden-Plauen angesprochen: Polizei sucht Zeugen

Dresden. Am Montag gegen 16 Uhr hat ein Unbekannter ein achtjähriges Kind in Dresden-Plauen auf verdächtige Art angesprochen. Der ihr fremde Mann bot dem Mädchen Süßigkeiten an und meinte, er zeige ihr Katzenbabys, wenn sie mitkäme, so die Polizei. Daraufhin schrie das Mädchen laut und rannte weg.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls an der Kreuzung der Bernhardstraße/Plauenscher Ring. Der Unbekannte war etwa 45 Jahre alt, mindestens 1,85 Meter groß und schlank. Er hatte kurzes schwarzes Haar und einen Dreitagebart. Bekleidet war der Mann mit einer schwarz-weißen Jacke und einer schwarzen Jeans. Er stand an einem schwarzen Auto, als er das Mädchen ansprach.

Wer Angaben zum Unbekannten machen kann, soll sich bei der Polizeidirektion Dresden unter 0351 4832233 melden.

