﻿Dresden soll eine erste Carbonbeton-Turnhalle bekommen

Dresden. Jetzt wird es ernst: Der Stadtrat soll grünes Licht geben für den Bau einer neuen Sporthalle an der 49. Grundschule. Das Besondere daran ist der Einsatz von Carbonbeton.

Der Neubau der Einfeld-Sporthalle ist längst überfällig, vor mehr als einem Jahr schon angekündigt worden und Gegenstand der Beratungen in den Stadtratsgremien. Den Auftakt macht der Bildungsausschuss, der sich Anfang Mai abschließend damit befassen soll, damit am 11. Mai der Stadtrat darüber entscheiden kann. Für den Bau hat die Stadttochter Stesad das Zepter in der Hand.

Enger Zeitplan

Der Zeitplan ist eng gestrickt: Schon im Juni soll Start für den Neubau sein, der ab Oktober 2024 nutzbar sein soll. Dann geht es mit der an der Schule bestehenden Turnhalle weiter, die unter Denkmalschutz steht. Sie soll Ende 2025 saniert sein.

Einschließlich zu erwartender Baupreissteigerungen geht die Stadt derzeit von knapp zwölf Millionen Euro Kosten für das Gesamtprojekt aus, die neue Halle soll etwa 5,8 Millionen, die Sanierung der alten 3,4 Millionen und die Erneuerung der Freiflächen 2,8 Millionen Euro kosten. Beide Hallen sollen für den Schulsport und gelegentliche schulische Veranstaltungen genutzt werden sowie dem Vereinssport zur Verfügung stehen.

Modellprojekt für klimaneutrales Bauen

„Ziel ist die Ausführung der Konstruktion zu größtmöglichen Teilen in Carbonbeton zur Erkenntnisgewinnung für künftige Bauvorhaben bei den Herausforderungen des klimaneutralen Bauens“, heißt es in der Vorlage für den Stadtrat. Bei dem in Dresden entwickelten Baustoff wird die Stahlbewehrung durch Kohlenstofffasern ersetzt.

Außenansicht des Carbonbeton-Hauses der TU Dresden. © Quelle: Matthias Rietschel/dpa

Damit können 50 Prozent Beton und 70 Prozent Kohlendioxid-Ausstoß gegenüber herkömmlichem Bauen vermieden werden. Vor einem reichlichen halben Jahr eröffnete in Dresden das erste Haus aus Carbonbeton. Bei der Sanierung der Carolabrücke hat die Stadt bereits positive Erfahrungen mit dem Einsatz des Baustoffs gemacht.

Alte Sporthalle voller Mängel

Die bestehende Sporthalle aus dem Jahr 1968 entspricht für die vierzügige Schule mit fast 450 Schülern nicht den räumlichen Anforderungen. „Zudem werden Anforderungen an Wärmeschutz, Akustik, Haustechnik, Betrieb und Hygiene sowie an Brandschutz, Barrierefreiheit und Unfallverhütung nicht erfüllt“, fasst die Stadt die Situation zusammen. Das ebenfalls denkmalgeschützte Schulgebäude vom Typ Dresden Atrium wurde bereits 2018 saniert.

Das Baugebiet liegt in einer Kaltluftschneise der Stadt. Um den Eingriff möglichst gering zu halten, soll die neue Halle um ein Geschoss abgesenkt sowie mit einem Gründach und einer Fassadenbegrünung versehen werden. Auf dem Hallendach will die Stadt eine Photovoltaik-Anlage installieren.

Hochbeete in künftigem Schulgarten

Während der Neubau eine vollwertige Einfeldhalle werden soll, ist bei der Bestandshalle Zurückhaltung geboten. Die denkmalpflegerische Sanierung, insbesondere die Rekonstruktion der Glasbaustein-Fassade erlaube hinsichtlich des Unfallschutzes nur eine eingeschränkte Sport-Nutzung. Sie soll insbesondere für Sportarten wie Gymnastik, Gesundheitssport und Kampfsport genutzt werden, Ballsport ist ausgeschlossen.

Die Planung sieht unter anderem vor, einen Teil der Pflanzen des derzeitigen Schulgartens zu sichern und an neuem Standort einzusetzen. Künftig sollen an zwei Teilbereichen Hochbeete aufgestellt werden, die klassenbezogen als Experimentierfelder genutzt werden können.