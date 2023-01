﻿Dresden plant Jüdisches Museum und einen Shoah-Gedenkort

Die Stadt will an die Opfer des Holocausts erinnern – und zugleich jüdisches Leben sichtbarer machen.

Dresden. Schon länger wird in Dresden darüber diskutiert, jüdisches Leben und seine Geschichte in der Stadt sichtbarer zu machen. Bereits im April 2021 hatte der Stadtrat mit breiter Mehrheit die Verwaltung aufgefordert, Ideen zu entwickeln, um am Alten Leipziger Bahnhof ei­nen „angemessenen Erinnerungsort zum Gedenken an die Shoah zu errichten“, aber auch, um in Dresden ein Jüdisches Museum zu etablieren. Die Stadt hatte daraufhin einen umfassenden Prozess angestoßen – und nun erstmals Pläne präsentiert. Diese sehen einen Erinnerungsort an die Shoah mit Vermittlungs- und Begegnungsstätte am Leipziger Bahnhof und zusätzlich den Aufbau eines jüdischen Museums vor.