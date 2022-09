Ein unbekannter Mann hat Freitag eine Jugendliche in Dresden-Pieschen sexuell belästigt. Der Täter berührte sie unsittlich, als sie aus dem Bus ausstieg.

Unbekannter belästigt 14-Jährige in Dresden-Pieschen sexuell

Dresden. Ein unbekannter Mann hat in Dresden-Pieschen am Freitagvormittag eine Jugendliche belästigt. Sie war mit einem Bus der Linie 64 unterwegs, als sie beim Aussteigen an der Haltestelle „Wurzener Straße“ von dem Mann unsittlich berührt wurde. Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung.

Von SP