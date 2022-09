In Dresden-Pieschen sind in der Nacht zum Sonntag Unbekannte in Vereinsräume eingebrochen. Dazu zertrümmerten sie eine Fensterscheibe.

Unbekannte sind in Dresden-Pieschen in einen Verein eingebrochen.

Unbekannte brechen in Dresden-Pieschen in Vereinsräume ein

Dresden. In Dresden-Pieschen kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Einbruch. Unbekannte sind in der Zeit zwischen 20 Uhr und 8.30 Uhr in die Büroräume eines Vereins an der Großenhainer Straße eingedrungen.

Dazu zertrümmerten die Täter ein Fenster. Anschließend durchwühlten sie die Räume und entwendeten unter anderem einen Laptop. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert.

