Johannes Vittinghoff und Matthias Pfitzner gelten seit Jahren als die „Filmnächte-Macher“. Nun haben sie sich mit Philip Hartmanis einen dritten Geschäftsführer ins Boot geholt, der in der Veranstaltungsbranche bereits einige Erfahrung besitzt.

Die Filmnächte am Elbufer haben einen neuen Geschäftsführer: Philip Hartmanis (Mitte) ergänzt seit Beginn des Jahres das Team aus Johannes Vittinghoff (l.) und Matthias Pfitzner (r.).

Philip Hartmanis wird dritter Geschäftsführer der Dresdner Filmnächte am Elbufer

Dresden. Die Filmnächte am Elbufer haben einen neuen Geschäftsführer: Philip Hartmanis ergänzt seit Beginn des Jahres das Team aus Johannes Vittinghoff und Matthias Pfitzner. Der 44-Jährige Dortmunder wird für die Bereiche Marketing, Kommunikation und Personal verantwortlich sein, heißt es in einer Mitteilung des Filmfestivals. Derzeit werde hinter den Filmnächte-Kulissen bereits final am Programm für die Saison 2023 gearbeitet.

Hartmanis, Diplom-Ökonom und Wirtschaftsjurist, war zuvor unter anderem im Veranstaltungsort-Management der FIFA-Weltmeisterschaft und als Leiter Veranstaltungen bei Borussia Dortmund tätig.

Die Weiterentwicklung der Marke Filmnächte sei eine besondere Herausforderung, sagte er zu seinem Antritt als dritter Geschäftsführer. „Die ‚Filmnächte‘ sind nicht einfach irgendeine Event-Reihe, sondern in ihrem Konzept einzigartig. Das Team hat es geschafft, am Elbufer ein Festival mit nationaler Strahlkraft zu entwickeln.“