﻿Dresdner Petition „Vonovia aufkaufen“ laut Initiatoren „voller Erfolg“

Dresden. Seit gut zwei Wochen läuft die Petition „Vonovia aufkaufen – für mehr städtisches Wohneigentum“ des Bündnisses „Mietenwahnsinn stoppen“. Die Initiatoren fordern die „Vergesellschaftung von Wohnraum“ und benötigen insgesamt 5000 Unterschriften bis Ende August. Das Aktionsbündnis bezeichnet den zweiwöchigen Auftakt als „vollen Erfolg“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Knapp 1200 Menschen– 1182 allein via Internetseite der Landeshauptstadt – unterstützten bereits das Anliegen der Initiatoren, Wohnungen der Vonovia wieder in kommunales Eigentum zu überführen.

Dresden verhandelt über Rückkauf von 3000 Wohnungen

OB Hilbert (FDP) befindet sich aktuell in Verhandlungen mit dem Großvermieter, die Hälfte der 6.000 Wohnungen zurückzukaufen. Das finde allerdings hinter geschlossenen Türen statt, bemängelt das Bündnis. „Die Stadt Dresden braucht dringend mehr eigenen Wohnraum. Wenn jetzt die Möglichkeit besteht, 6000 Wohnungen aufzukaufen, muss diese Chance auch genutzt werden“, sagt Bündnissprecherin Magda Frohwein. Die Petition sei wichtig, damit das Anliegen weiter im Stadtrat Anhörung finde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadt hat keinen Einfluss auf Wohnpolitik

Die Kritik des Bündnisses: die Stadt sei im Besitz von gerade mal einem Prozent aller Wohnungen, während die Vonovia 15 Prozent besitze. So habe der Konzern mehr Einfluss auf die Wohnpolitik als die Kommune selbst. Jeden Wohnraum, den die Stadt nicht kaufe, werde für Höchstpreise auf dem freien Markt angeboten, so die Argumentation.

Lesen Sie auch

Das wiederum führe zu Druck auf die Anwohner, denn die hohen Kaufpreise müssten durch die Mieten eingespielt werden. „Bei einem Verkauf an private Investoren droht die Aufteilung ganzer Häuser in Eigentumswohnungen und damit auch mögliche Eigenbedarfskündigungen. Alternativ befürchten wir weitere Mieterhöhungen durch die Hintertür in Form von Modernisierungen und Luxussanierungen“, so Frohwein.

Abgabe der Petition vor Verhandlungsende

Noch bis 29. August läuft die Petition „Vonovia aufkaufen“. Noch vor voraussichtlichem Verhandlungsschluss der Vonovia mit dem Oberbürgermeister im Herbst will das Bündnis seine Unterschriftensammlung an die Verwaltung übergeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Petition: dresden.de/de/leben/gesellschaft/buergebeteiligung/epetition.php?

DNN