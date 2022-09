Die 58 Dresdner Friedhöfe haben schon lange Restaurierungsbedarf. Ein Netzwerk schlägt nun Alarm und startet eine Petition um den Verfall der historischen Grabstätten zu verhindern.

Dresden. Es steht schlimm um die 58 Dresdner Friedhöfe. Fünf gehören der Stadt. Die meisten sind kirchliche. Um den weiteren Verfall aufzuhalten, brauchte es in einem ersten Schritt mehr als sieben Millionen Euro, dann weitere fast 1,3 Millionen in jedem Jahr. Das hatten die Beteiligten 2017 in einem Friedhofsentwicklungskonzept ermittelt.

Doch derzeit bekommen sie nur einen Bruchteil davon, und auch um den müssen sie kämpfen, wie Lara Schink darlegt, Leiterin der beiden evangelischen Annenfriedhöfe und Sprecherin des Netzwerks Dresdner Friedhofsverwalter. 2021 hatten die zuständigen Ämter die rund 560 000 Euro dafür im Haushalt um 350 000 Euro aufstocken können. Für 2023 meldeten sie „Mehrbedarf“ von einer halben Million an. Der aber wurde nicht in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen. Bleibe das so, falle das Friedhofswesen auf den Stand von 2017 zurück, auf jene 560 000 Euro, sagt Lara Schink.