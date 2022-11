Akkuschrauber-Diebstahl durch Ladendetektiv verhindert

Ein 48-Jähriger wollte am Freitagabend einen Akkuschrauber aus einem Markt an der Gompitzer Höhe klauen. Ein Ladendetektiv verhinderte das.

Dresden. Nach einem versuchten Diebstahl am Freitagabend in Dresden-Pennrich sitzt ein 48-Jähriger nun im Gefängnis. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Tscheche einen Akkuschrauber aus einem Markt an der Gompitzer Höhe an sich genommen und passierte mit diesem den Kassenbereich, ohne zu bezahlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als ihn ein Ladendetektiv ansprach, schubste der Täter den Mitarbeiter und versuchte, ihn zu schlagen. Mit Hilfe eines Kunden konnte er 48-Jährige jedoch überwältigt, festgehalten und an die Polizei übergeben werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er dem Haftrichter vorgeführt und nach Erlass eines Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von DNN