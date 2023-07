Parkplatzrempler am Lingnerplatz – Polizei sucht Zeugen

Dresden. Am Freitagvormittag zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Blüherstraße/Ecke Helmut-Schön-Allee – also vor dem Hygienemuseum am Lingnerplatz – einen roten VW Golf beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1 500 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem Unfallwagen oder dessen Fahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33.

DNN