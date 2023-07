﻿Palais Sommer trifft Semperopernball: Lange Walzernacht auf dem Neumarkt in Dresden

Dresden. Nicht weniger als den größten Open-Air-Ball Deutschlands plant Holger Zastrow für den kommenden Samstag. Nun ist der Veranstaltungsprofi und FDP-Mann aus Dresden nicht für Zurückhaltung bekannt, er könnte aber Recht behalten mit seiner Vision. Denn am 29. Juli lädt das Kulturfestival Palais Sommer auf dem Neumarkt ab 19.30 Uhr zur sommerlichen Variante des Semperopernballs ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Walzer-Tanzkurs mit Tanzschule Lax ab 18 Uhr auf dem Neumarkt

Ohne Promis und große Bühnenshow, dafür mit Wiener Walzer und Debütanten und Debütantinnen aus den vergangenen 17 Jahren Semperopernball. Eingeladen sind alle, die Lust auf Paartanz im Dreivierteltakt haben.

Wer sich mit seinen Schritten noch unsicher ist, kann von Knut Strube lernen. Er ist Tanzlehrer in der Dresdner Tanzschule Lax, die auch den Semperopernball begleitet, der am 24. Februar 2024 zum 16. Mal stattfinden soll. Ab 18 Uhr steht Strube mit zwei erprobten Tanzpaaren auf dem Neumarkt bereit, um Willigen den langsamen oder den Wiener Walzer in den Grundzügen beizubringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dresdner Residenz Konzert Orchester sorgt für passende Musik

Eineinhalb Stunden später läutet das Dresdner Residenz Konzert Orchester den Open-Air-Ball musikalisch ein. Den ganzen Abend lang darf auf dem Neumarkt getanzt werden. Holger Zastrow, dessen Agentur die Pressearbeit für den Palais Sommer macht, empfiehlt Frauen angesichts der Pflastersteine auf dem Neumarkt, Absatz- gegen Turnschuhe zu tauschen. Der Abend solle schließlich die legere Sommervariante des Semperopernballs werden.

Lesen Sie auch

Die ehemaligen Debütantenpaare könnten allerdings gern in ihre Roben schlüpfen, die sie einst in der Semperoper getragen haben. „Es wird spannend, zu sehen, ob das Kleid oder der Anzug noch passt“, sagt Zastrow.

Palais Sommer eröffnet dritten Festivalstandort am Ostra-Dome

Seit 12. Juli läuft das spendenbasierte Kulturfestival Palais Sommer auf dem Neumarkt und im Alaunpark. Am 29. Juli öffnet auch der Festivalstandort am Ostra-Dome mit dem Konzert von der israelischen Indie-Pop-Band a Lola Marsh, wo in den folgenden Wochen weitere Konzerte, Yoga und Workshops stattfinden. Der Palais Sommer endet am 20. August.

DNN