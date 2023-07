Dresden: Osteuropa Institut lädt zu Ungarn-Vortrag in die Villa Lingner

Dresden. Das Dresdner Osteuropa Institut e. V. lädt am kommenden Donnerstag, 20. Juli, zu der Veranstaltung „Ungarn – Grenzen, Minderheiten und Nachbarn“ um 19 Uhr in die Villa Lingner auf der Leubnitzer Straße 30 ein. Vor Ort spricht Peter Bien, Vorsitzender des Landesverbandes Sachsen des Vereins für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland (VDA). Wie die Veranstalter mitteilten, gibt der Kartograph und Geodät Bien anhand von historischen Landkarten einen Einblick in die wechselvolle, 1000-jährige Geschichte Ungarns. Dabei spannt er den Bogen vom Mittelalter bis zur Ära Orbán und widmet den Siedlungsgebieten der ungarndeutschen Minderheit besondere Aufmerksamkeit.

Um telefonische Anmeldung unter 0351 417 46 661 oder per E-Mail an info@doi-online.org wird gebeten. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Ermäßigten Eintritt für drei Euro erhalten Studenten sowie Mitarbeiter der TU Dresden. Für Mitglieder des DOI, DISUD oder der DGO ist der Eintritt frei.

