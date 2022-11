﻿Dresdner Firma hält trotz echten Weihnachtsmärkten an virtuellem Marktplatz fest

Dresden. In der vergangenen Woche haben nach zweijähriger Corona-Pause in Sachsen wieder echte Weihnachtsmärkte eröffnet. Dennoch bietet die Plattform Dresden-Onlineshop.de auch in diesem Jahr wieder einen Virtuellen Weihnachtsmarkt an. Gesellschafter Johannes Rasch sagte, man habe sich in Absprache mit den Herstellern von echt erzgebirgischer Holzkunst, Adventskalendern, Stollen und Glühweinen bereits im Sommer dazu entschieden, „da sich der Virtuelle Weihnachtsmarkt in den vergangenen beiden Jahren etabliert hat und als Absatzmarkt für regionale Werkstätten und Manufakturen dauerhaft dient“.

Seit Anfang des Monats sei der Virtuelle Weihnachtsmarkt bereits geöffnet, hieß es. In den vergangenen beiden Pandemiejahren hatten die Dresdner mit ihren Marktplatz überregional für Aufmerksamkeit gesorgt, weil viele Hersteller wegen ausgefallener Weihnachtsmärkte und geschlossener Fachgeschäfte nach alternativen Verkaufswegen gesucht hatten. Man wolle das Angebot nun parallel zu „echten Weihnachtsmärkten“ aufrecht erhalten.

Sortiment weiter ausgebaut

Der Virtuelle Weihnachtsmarkt verstehe sich nicht als Konkurrenz zu den Weihnachtsmarkt-Händlern und Budenbetreibern in den Innenstädten, sondern als Ergänzung insbesondere für auswärtige Fans der Sächsischen Weihnachtskultur, so Rasch. Das Sortiment sei weiter ausgebaut worden. Größer ist demnach zum Beispiel die Auswahl an erzgebirgischen Schwibbögen. Neue Partner seien die Holzkunsthersteller Drechslerei Kuhnert aus Rothenkirchen und der Spielwarenmacher Günther aus Seiffen. Im Bereich Kulinarik ergänze mit der Sektmanufaktur Perlgut auch ein regionaler Geheimtipp aus Meißen das Sortiment. Auch die von der Stiftung Warentest empfohlenen Christstollen der Dresdner Firma Dr. Quendt würden online verkauft.

Bedingt durch Zuliefer-und Personalengpässe seien viele Produkte aktuell in den Onlineshops der Hersteller aktuell nicht oder nur begrenzt lieferbar. Das bestätigte der Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller auf Nachfrage. Deshalb könnten Sammler besonderer Figurenserien in diesem Jahr auf Weihnachtsmärkten oder in Fachgeschäften schneller fündig werden. Durch Quarantäne-Regeln und Erkrankungen von Fachleuten für besondere Arbeitsgänge in den Werkstätten habe 2022 die Holzkunst nicht immer lückenlos hergestellt werden können.

Zugleich sei nach zwei Corona-Jahren die Nachfrage vom Handel wieder angestiegen. Der Verband geht davon aus, dass echt erzgebirgische Holzkunst in diesem Jahr etwa 15 bis 20 Prozent teurer ist. Begründet wird das mit höheren Rohstoffpreisen, etwa fürs Holz, und gestiegenen Personalkosten. Alle Produkte des Virtuellen Weihnachtsmarktes aus Dresden könnten interessierte Kunden auch im Ladengeschäft im Fontane-Center, Sagarder Weg 1, in Dresden-Klotzsche erwerben, hieß es.

Von Lars Müller