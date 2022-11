Dresden-Omsewitz: Polizei sucht Besitzer von herrenlosem Fahrrad

Dresden. Am Sonntag haben Beamte der Polizei nach Zeugenhinweisen gegen 16.40 Uhr in Dresden-Omsewitz ein Fahrrad an der Straße Am Zschoner Berg gefunden. In den Satteltaschen des Rades befanden sich persönliche Gegenstände. Die Satteltaschen haben eine auffällige orange-schwarze Optik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

© Quelle: Polizei

Das Rad stand offenbar bereits seit einigen Stunden am Fahrbahnrand und war nicht angeschlossen. In den Satteltaschen befanden sich unter anderem Lebensmittel, Werkzeuge und persönliche Gegenstände wie Schlüssel. Hinweise auf den Eigentümer waren jedoch nicht darunter.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dem Besitzer etwas zugestoßen ist. Trotz Suche konnte der Radfahrer bisher nicht gefunden werden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angabe zum Nutzer des Rades machen können. Hinweise:(0351)4832233

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Sp