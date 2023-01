Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung im Mai 2021

Die Polizei Dresden fahndet nach einem Unbekannten, der am Himmelfahrtstag 2021 einen Mann angegriffen haben soll.

Die Polizeidirektion Dresden fahndet nach einer Körperverletzung am Himmelfahrtstag 2021 nach einem Unbekannten. Er schlug und trat am Nachmittag einen Mann an der Augsburger Straße.