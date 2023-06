﻿Ausflug des Stadtrats nach Mannheim: Wer darf mit zur Buga fahren?

Dresden. Krachende Niederlage für Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen: Der 4. Senat hat das Stadtoberhaupt dazu verdonnert, einen Antrag der Linken auf die Tagesordnung des Stadtrats am 6. Juli zu setzen. Dieser richtet sich gegen eine von Hilbert geplante Reise von Stadträten und Mitgliedern der Arbeitsgruppe Bundesgartenschau nach Mannheim. Die Linke will die Zahl der Reiseteilnehmer auf zehn Stadträte begrenzen und eingesparte Mittel für die Sportförderung nutzen.

Abstimmung einen Tag vor Abreise

Pikant: Die Reise ist für den 7. und 8. Juli geplant. 26 Stadträte hatten sich angemeldet. Sie werden nun erst am Donnerstagabend erfahren, ob sie Koffer oder Reisetasche packen müssen. Wenn der Stadtrat den Linken folgt, werden 16 angemeldete Teilnehmer zu Hause bleiben müssen. Die Linken hatten ihren Antrag schon im März eingereicht. Doch Hilbert weigerte sich, diesen auf die Tagesordnung des Stadtrats zu nehmen. Es handele sich um eine Angelegenheit, die allein in der Organisationshoheit des OB liege, ließ er die Linken wissen.

Auch Rechte des Stadtrats betroffen

Die Fraktion reichte einen Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht ein, der aber erfolglos blieb. Die Kammer folgte der Argumentation von Hilbert. Die Linken gingen in Beschwerde vor das OVG, das die Dinge anders sah als die erste Instanz. Weil Hilbert in seiner Einladung unmissverständlich mitgeteilt habe, dass die Reise auch die Kommunikation zwischen OB und Rat sowie zwischen den Ratsmitgliedern fördern solle, sei auch das Recht des Stadtrats betroffen, erklärte eine Gerichtssprecherin den Beschluss.

Das betroffene Organ darf Beschlüsse treffen

Eine Veranstaltung zur Verbesserung der Kommunikation zwischen OB und Rat oder zwischen Ratsmitgliedern falle ersichtlich nicht in die alleinige Zuständigkeit des OB. „Es liegt auf der Hand, dass der Stadtrat als das betroffene Organ der Stadt sich mit einer für ihn geplanten Aktivität selbst befassen und dazu auch Beschlüsse treffen darf“, so die Sprecherin.

Jeder kann selbst über den Sinn entscheiden

Hilbert kündigte an, den Antrag auf die Tagesordnung des Stadtrats am 6. Juli zu setzen. „Dort kann dann jeder Stadtrat selbst über dessen Sinnhaftigkeit entscheiden. Da die Reise bereits für den folgenden Tag geplant und dafür alles gebucht ist, wären durch eine Begrenzung der Teilnehmerzahl nur marginale Einsparungen möglich“, so der OB. Dem gegenüber stünden Gerichtskosten in Höhe von mehreren Tausend Euro, die der Landeshauptstadt durch die Klage der Linken entstanden seien.

Enormer Imageschaden

Hinzu käme ein Imageschaden durch unprofessionelle Außenwirkung der Landeshauptstadt. „Ich persönlich halte die gemeinschaftliche Fahrt weiterhin für außerordentlich wichtig“, erklärte Hilbert. Immerhin gehe es um einen dreistelligen Millionenbetrag, mit dem Dresden in zehn Jahren Stadtentwicklung machen könne wie sonst in 50 Jahren. „Außerdem war meine Hoffnung, dass sich die Gräben zwischen den Fraktionen dadurch verkleinern lassen, was von Teilen des Stadtrats anscheinend nicht gewünscht ist.“

„Der König möge ohne großes Gefolge reisen“

Die Fraktion Die Linke hat Hilbert aufgefordert, „nicht weiterhin stur an seinem großen Reisetross festzuhalten, sondern die Delegation deutlich zu verkleinern“, wie Fraktionsvorsitzender André Schollbach erklärte. Eine angespannte Finanzlage, die verhängte Haushaltssperre und eine Reise mit großer Entourage würden nicht zusammenpassen. Die Linken würden daher nicht an der Reise teilnehmen. „Der König möge ohne großes Gefolge reisen“, ätzte Schollbach.

„Es gleicht einem Schildbürgerstreich“

Auch die SPD-Fraktion wird nicht nach Mannheim fahren, wie Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser erklärte. „Wir planen zu einem späteren Zeitpunkt eine eigene Informationsfahrt auf eigene Kosten, um den fachpolitischen Austausch zu gewährleisten. Dass der Finanz- und Oberbürgermeister trotz Haushaltssperre mit einer großen Delegation für eines seiner neusten teuren Lieblingsprojekte auf die Reise geht, ist unehrlich, verspielt viel Vertrauen in der Stadtgesellschaft und zerschlägt einmal mehr unnötig Porzellan.“ Es gleiche einem Schildbürgerstreich, einen Sparkurs einzufordern und gleichzeitig einen fünfstelligen Betrag für eine zweitägige Infotour auszugeben.

Nach vorläufigen Angaben liegen die Kosten des Ausflugs nach Mannheim bei rund 12 000 Euro. Dresden will 2033 die Bundesgartenschau ausrichten.

DNN