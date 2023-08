Besuch im Rathaus: Das fordern Grundschüler von OB Dirk Hilbert

Dresden. Wo sonst Stadträte Tagesordnungspunkte abarbeiten und über Anträge abstimmen, hatten am Donnerstagmittag Kinder das Sagen. Denn wie es die Tradition will, hatten Ferienpassinhaber wieder die Möglichkeit, Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) im Plenarsaal des Rathauses zu besuchen, ihm Fragen zu stellen und ihre Ideen von einer zukunftsfähigen Stadt zu präsentieren. Angemeldet hatten sich Schüler unter anderem von der 148. Grundschule im Hechtviertel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Wasserpark für Menschen mit und ohne Behinderung

Während der Fragenkatalog in diesem Jahr recht klein ausfiel (Wie alt sind Sie? Waren Sie in den Ferien auch im Urlaub?), war die Ideenliste umso länger. Da war zum Beispiel der Wasserpark der zehnjährigen Mira, der auf dem Tisch des Plenarsaals in grauer Knete daherkam, in der Vorstellung der Fünftklässlerin aber bereits als kleine Oase zur Abkühlung in der heißen Stadt fungiert. Das Wasserbecken hatte sie mit Absicht flach gebaut und mit Rampen versehen, damit auch Menschen im Rollstuhl ihre Füße abkühlen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während bei Mira das Wasser von unten kommt, kommt es beim neunjährigen Florian von oben. Der Drittklässler hat für das Treffen mit dem OB ein Modell eines Rettungsflugzeugs aus Lego gebaut, das in seiner Vorstellung zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz im Einsatz ist. Wie er darauf kam? „Weil in Slowenien und in Österreich so schwere Überschwemmungen passiert sind“, sagt Florian. Ein Jet wie seiner könne in solchen Notlagen noch mehr Menschen retten. Wenn es in der Sächsischen Schweiz brennt, würde er stattdessen einen Löschpanzer wie seinen aus Modelliermasse losschicken, der mit mehreren Löschkanonen und einem Hubschrauberlandeplatz auffährt.

Kinder fordern autofreie Zonen und 30 Tage Urlaub für alle Eltern

Neben Löschfahrzeugen, Rettungsfliegern und Wasserparks präsentierten die Ferienpasskinder dem Stadtoberhaupt auch Entwürfe von Fußballplätzen und Tischtennisplatten. Mehr Möglichkeiten zum Sporteln und Spielen waren nur zwei auf einer langen Liste von Wünschen, die die Jungen und Mädchen der 148. Grundschule mitgebracht hatten. Auch autofreie Zonen, eine Ampelschaltung an der Kreuzung Dammweg/Lößnitzstraße, mehr Platz auf dem Schulgelände und mindestens 30 Tage Urlaub für alle Eltern forderten sie.

Blick ins Goldene Buch und Erzählungen vom Sommerurlaub

Mit Erfüllungsgarantien konnte Dirk Hilbert nicht dienen, aber mit Einblicken in die Rathaustradition. So durfte der blonde Moritz für ein paar Sekunden die goldglänzende Amtskette des Oberbürgermeisters um dem Hals tragen, während seine Mitschüler einen Blick ins Goldene Buch der Stadt mit Grußworten von Barack Obama, Angela Merkel oder Roland Kaiser werfen konnten.

Zum Abschluss des Treffens saßen Hilbert und die Kinder in einem großen Stuhlkreis zusammen und tauschten sich über ihre Erlebnisse in den Sommerferien aus, vom Dauerregen im Schwedenurlaub bis zur vollen Ladung Sonne im ligurischen Genua.

DNN