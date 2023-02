﻿Dresdner Nordbad öffnet nach umfangreichen Sanierungen wieder

Das Nordbad im Hinterhof der Louisenstraße 48 öffnet am 3. März wieder für seine Gäste. Nach umfangreichen Sanierungen seit Mai 2021 umfangreich ist das Bad nun auf dem neuesten Stand.

Dresden. Die älteste Schwimmhalle der Stadt öffnet am 3. März wieder für ihre Gäste. Das Nordbad im Hinterhof der Louisenstraße 48 wurde seit Mai 2021 umfangreich saniert. Wie die Dresdner Bäder GmbH mitteilte, investierten sie dabei besonders in neue Technik im Keller. Sie erneuerten Filter-Anlagen, Dosiereinrichtungen für die Badewasseraufbereitung sowie Sanitär- und Elektro-Anlagen. Auch die Lüftungs- und Gebäudeleittechnik wurde auf den heutigen Stand gebracht. Durch die Neuaufteilung und Modernisierung von Räumen haben sich zudem die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter verbessert, so die Dresdner Bäder GmbH. Ebenfalls neu ist ein Erste-Hilfe-Raum und der Zugang zur Bandmeldeanlage. „Wir können unseren Besuchern jetzt zeitgemäße Bedingungen im historischen Ambiente bieten“, sagt Geschäftsführer Matthias Waurick.