﻿Nora Goldenbogen erzählt die Geschichte ihrer Eltern

Dresden. Nora Goldenbogen, der Vorsitzenden des sächsischen Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden, ist mahnende Erinnerung an die nationalsozialistische Vergangenheit lebenswichtig. Warum die 73-jährige Historikerin so denkt, sich für ihren Berufsweg entschied, wird begreifbar, wenn man „Seit ich weiß, dass Du lebst“ liest. Es ist die Geschichte ihrer Eltern, die jetzt erschienen ist. Die Mutter, Annette Kaiser, genannt Netty (1906–1982), geboren in eine jüdische Familie in Strasbourg, wuchs in Bukarest auf. Als Stenotypistin, die drei Fremdsprachen beherrschte, ging sie 1929 nach Paris.

Zur Jahreswende 1933/34 begegnete sie dort auf einem Silvesterball der illegalen Kommunistischen Partei Rumäniens dem geborenen Dresdner Hellmut Tulatz (1909–1982), nach abgebrochener Berufsausbildung seit dem 15. Lebensjahr aktiv in der kommunistischen Jugendbewegung. Nach einer Auseinandersetzung mit SA-Leuten in Cotta hatte ihn ein Gericht zu sieben Monaten Haft in Bautzen verurteilt. Nach dem Reichstagsbrand war er in die französische Hauptstadt geflüchtet. Dort heirateten Hellmut und Netty.

„Es war wie ein böser Traum, der verflucht lang gedauert hat“

Lebensschicksale wie diese berühren einen nicht nur emotional. Sie zeigen vor allem, wie kompliziert, wie widersprüchlich antisemitische Verfolgung und illegaler Widerstand waren. Wenn wir lesen, wie Hellmut 1935 ein deutschnational gesinnter Verwandter und ein Polizeiinspektor während des kurzen Aufenthalts in Dresden helfen, oder Netty ein Standesbeamter, der weiß, was gegen Juden vorbereitet wird, ihr dringend zur Flucht rät, dann ahnen wir, dass Geschichte im konkreten Fall keinem Schema folgt. Das ist der große Erkenntnisgewinn aus diesem Buch.

Was Hellmut Tulatz nach seiner Rückkehr und Verhaftung 1943 im KZ Sachsenhausen an Demütigungen und Quälereien erlebt, ist beklemmend. Den Todesmarsch im April 1945 übersteht er nur knapp, mit vom Hunger monatelang gelähmten Beinen. Nach drei Jahren Ungewissheit erfährt Netty in Bukarest 1946 aus einem Brief: ihr Mann lebt. Sie schreibt ihm: „Es war wie ein böser Traum, der verflucht lang gedauert hat.“

Der Grundstein für Nora Goldenbogens Identität

Sich nicht selbst aufzugeben, habe ihm die Kraft gegeben, die Lagerhölle zu überleben, vermittelt Hellmut Tulatz seiner Tochter. Über das Schlimmste schweigt er. Fragen wehrt er ab: „Ich rede nicht gern über diese Dinge.“ Einzelheiten erfährt sie erst nach seinem Tod aus seinen Aufzeichnungen.

Nora Goldenbogen erzählt die Geschichte ihrer Eltern. © Quelle: Cover

Zwar wird er nach Kriegsende in Dresden als politischer Häftling anerkannt, arbeitet als Lehrer an der Neuorientierung ehemaliger Jungnazis. Funktionen auf Bezirksebene verwehren ihm seine SED-Genossen jedoch in der Zeit stalinistischer „Säuberungen“. Er ist enttäuscht, bleibt dennoch Parteimitglied, begnügt sich damit, das Warenhaus an der Westseite des Altmarkts zu leiten. Die Mutter tritt 1946 in die wieder entstehende Jüdische Gemeinde ein. So legt sie den Grundstein für Nora Goldenbogens Identität.

Nora Goldenbogen: Seit ich weiß, dass Du lebst. Hentrich & Hentrich. 174 S., 24 Euro; Buchpremiere am 1. Dezember, 19.30 Uhr, Zentralbibliothek im Dresdner Kulturpalast.

Von Tomas Gärtner