Dresden. Über Privilegien für Geimpfte und Transgeimpfte, also Mitmenschen, die ungeimpft sind, sich aber geimpft fühlen, wird (noch immer) ausgiebig, kontrovers und letztlich fruchtlos diskutiert. Aber auch im Kaiserreich, als die Monarchie an sich in schönster Blüte stand und der Wettiner-Clan reichlich Privilegien hatte, war Nikolaus Graf von Seebach in seiner Eigenschaft als Generaldirektor der Königlich-sächsischen musikalischen Kapelle Intendant des Dresdner Hoftheaters so frei, dahingehend zu wirken, dass das sächsische Königshaus trotz etlicher Privilegien durch einen Obolus jene Einkommensverluste ersetzen musste, die durch Freikarten und Benefizveranstaltungen für die Wettiner anfielen, wie auf Wikipedia festgehalten wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Verehrer Richard Strauss’

Nikolaus Graf von Seebach, geboren am 9. Februar 1854 in Paris als Sohn eines Diplomaten, stammte an sich aus dem thüringischen Uradelsgeschlecht derer von Seebach, das 1864 in den Grafenstand erhoben worden war. Er schlug zunächst eine Offizierslaufbahn ein, verließ aber 1888 das Dresdner Garderegiment, um selbst Diplomat zu werden. Aber wie die Wege so spielen: 1904 wurde er zum Intendanten des Dresdner Hoftheaters berufen. Kennzeichnend für seine Intendanz an der Semperoper ist insbesondere das Engagement für den Komponisten Richard Strauss. In der Ära Seebach wurden vier Strauss-Opern uraufgeführt: 1901 „Feuersnot“, 1905 „Salome“, 1909 „Elektra“ und 1911 „Der Rosenkavalier“ – alle unter dem Dirigat Ernst von Schuchs. Seebach sorgte durch eine geschickte Kartenverteilung für Premieren-Erfolge der Opern: Während das als konservativ geltende Dresdner Publikum zu den Premieren weitgehend ferngehalten wurde, füllten auswärtige Kunstkenner, Strauss-Freunde und Kritiker das Haus.

„Meine Frau befiehlt: Rosenkavalier. Also Rosenkavalier!“

Vor der Uraufführung des „Rosenkavaliers“ verlangte Seebach allerdings textliche Änderungen, weil er ob der freizügigen Schilderung der Liebesabenteuer des Baron Ochs auf Lerchenau im 1. Akt ablehnende Reaktionen höfisch-aristokratische Kreise inklusive des Hofes befürchtete. Um die Uraufführung nicht zu gefährden, lenkte Strauss ein und bat den Librettisten Hugo von Hofmannsthal, die Einwände zu berücksichtigen und den Text „hoftheaterfähig“ einzurichten. Generell muss man konstatieren, dass Strauss sogar mit der finalen Namensgebung alles andere als zufrieden, in einem Brief zürnte er: „Mir gefällt der Rosenkavalier gar nicht, mir gefällt der Ochs! Aber was will man machen. Hofmannsthal liebt das Zarte, Ätherische, meine Frau befiehlt: Rosenkavalier. Also Rosenkavalier! Der Teufel hol ihn!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie auch immer, letztlich war das Werk trotz der Selbstzensur, der 15 Minuten der Oper zum Opfer fielen, ein Erfolg – von Berlin nach Dresden wurden wegen des hohen Andrangs sogar Sonderzüge eingesetzt und noch im selben Jahr erfuhr „Der Rosenkavalier“ mehr als vierzig weitere Premieren an Opernhäusern im In- und Ausland.

Sein Bildnis ziert das Schauspielhaus

Unter Seebachs Ägide wurde 1913 der Bau des Schauspielhauses realisiert, ein Jahr später erhielt er von der Universität Leipzig den Ehrendoktortitel. Im Jahr 1919 nahm er seinen Abschied von den Dresdner Bühnen und starb schließlich am 13. Januar 1930 in Dresden, wo er auf dem Neuen Katholischen Friedhof bestattet wurde. Es gibt einige Bildnisse von ihm. So gehört zum Bestand der Staatlichen Kunstsammlungen Dresdens ein Porträts Seebachs, das Robert Sterl wohl 1911 schuf. Und auch im Schauspielhaus hängt ein Bildnis Seebachs, für das an dieser Stelle abgebildete Werk hatte der 1859 in Breslau geborene Porträt- und Genremaler Walter Firle zu Pinsel und Farbe gegriffen.

Von Christian Ruf