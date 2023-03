Am Freitagvormittag wurde eine verletzte Radfahrerin von Passanten in Dresden-Niedersedlitz gefunden. Sie war offensichtlich gestürzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Radfahrerin in Dresden-Niedersedlitz verletzt – Zeugen gesucht

Dresden. Am Freitagvormittag wurde gegen 11 Uhr eine verletzte Radfahrerin auf der Bismarckstraße in Dresden-Niedersedlitz gefunden. Passanten entdeckten sie an der Kreuzung der Bahnhofstraße. Die 51-Jährige war offenbar gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise: (0351) 483 22 33: