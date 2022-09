Nachdem in einem Mehrfamilienhaus in Dresden-Niedersedlitz eingebrochen worden war, konnte die Polizei die Festnahme der beiden mutmaßlichen Einbrecher vermelden.

Dresden. In Dresden-Niedersedlitz hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag einen Person festgenommen, die im Verdacht steht, einen Einbruch begangen zu haben. Gegen 3.15 Uhr konnte die Frau in einem Auto an der Lugaer Straße festgenommen werden.

Zuvor war die 27-Jährige mit einem Mann in ein Haus an der Heidenauer Straße eingebrochen und stahl einen Laptop und ein paar Schuhe. Bei der Suche nach den Tätern fiel den Beamten ein VW Passat auf, an dessem Steuer sich die Frau befand. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten den Laptop und Betäubungsmittel im Wagen. Die Kennzeichen des Fahrzeugs waren in derselben Nacht als gestohlen gemeldet worden.

Nach einigen Ermittlungen konnte ein 30-jähriger Mann als zweiter Verdächtiger ausfindig gemacht werden. In Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei wurde er auf einem E-Bike sitzend festgenommen. Dieses stammte ebenfalls aus einem Diebstahl, aus derselben Nacht. Es wurde am Poetenweg entwendet.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Einbruchs, Diebstahls, Urkundenfälschung sowie des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln aufgenommen.

Von Sp