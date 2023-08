Zwei Männer von Gruppe auf der Alaunstraße ausgeraubt

Dresden. Bei einer Auseinandersetzung in der Dresdner Neustadt sind in der Nacht zu Sonntag zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei griff eine Gruppe von etwa zehn Personen auf der Alaunstraße zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren an. Die Opfer wurden geschlagen, getreten und mit Schlagstöcken sowie Reizgas traktiert.

Dabei wurde dem 21-Jährigen, der leichte Verletzungen davontrug, die Geldbörse und das Mobiltelefon geraubt. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei der Tatverdächtigen gestellt werden. Gegen einen 28-jährigen Tunesier und einen 23 Jahre alten Algerier laufen nun Ermittlungen wegen schweren Raubes. Dabei werden die Ermittler auch die Hintergründe der Tat erhellen.

DNN