In der Dresdner Neustadt hat es in der Nacht zum Mittwoch zwei Einbrüche gegeben. Unbekannte stiegen in eine Gaststätte und ein Geschäft ein. Der Wert der Beute unterscheidet sich deutlich.

Zwei Einbrüche in der Dresdner Neustadt in einer Nacht

Dresden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in eine Gaststätte sowie ein Geschäft in der Neustadt eingebrochen. Die Täter erbeuteten rund 1000 Euro aus einer Gaststätte an der Bautzner Straße. Durch ein Fenster verschaffen sie sich Zutritt, teilte die Polizei mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutlich weniger Beute brachte ein Einbruch in einen Laden am Obergraben in der Inneren Neustadt ein. Dort stahlen Unbekannte eine Münzsammlung im Wert von rund 20 Euro. Zuvor hebelten sie ein Fenster auf. Der Schaden betrage rund 500 Euro, so die Polizeidirektion Dresden.

Von luk