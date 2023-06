Nach Wohnungsbrand: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Kostenfrei bis 13:00 Uhr lesen

Schauspieler und Musiker

Christian Friedel veranstaltet am 1. Juli mit seiner Band Woods of Birnam das Festival „Come to the Woods“. Gerade gewann „The Zone of Interest“, in dem er eine Hauptrolle spielt, in Cannes den Grand Prix der Jury. Ein Gespräch über den Film, Shakespeare und wie es ist, im Mittelpunkt zu stehen.