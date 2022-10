﻿Wohnungsbrand an der Gutschmidstraße

In der Küche eines Mehrfamilienhauses an der Gutschmidstraße ist am Sonnabend ein Feuer ausgebrochen.

An der Gutschmidstraße hat es am Sonnabend gebrannt.

Dresden. In einer Wohnung an der Gutschmidstraße hat es am Sonnabendnachmittag gebrannt. In der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer in einer Küche ausgebrochen. Als Kameraden der Berufsfeuerwehr aus den Wachen Alberststadt und Übigau am Einsatzort eintrafen, drang dunkler Rauch aus den Räumlichkeiten.

Die Bewohner waren nicht anwesend. Die Feuerwehrleute konnten den Brand zwar zügig löschen, die Räume sind dennoch zunächst unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

