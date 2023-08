Straßeneinbruch in der Dresdner Neustadt

Dresden. „Boden tu dich auf“ wurde am Dienstag auf dem Dresdner Bischofsweg in Höhe der Nummer zehn Realität. An dieser Stelle kam es zu einem Straßeneinbruch. Laut Untersuchungen der Stadtentwässerung Dresden mittels Kanal-TV am Mittwoch sind dafür undichte Fugen des unter der Straße liegenden Sandsteinkanals verantwortlich. Durch diese kam es über Jahre hinweg zu einer Ausspülung des 5,2 mal 6,4 Zentimeter großen Kanals, wodurch nun die Straße nachgab. Der Kanal besteht aus Mauerwerk und wurde schon im Jahr 1874 gebaut.

Für den Verkehr in der Dresdner Neustadt bleibt dieses Ereignis nicht ohne Folgen: Wegen der Havarie wurde der Straßenbahnverkehr an dieser Stelle in beide Richtungen unterbrochen und die Fahrbahn in Richtung Prießnitz für alle Kraftfahrzeuge gesperrt. In den kommenden Tagen wird die Straße geöffnet und das Erdreich neu verdichtet. Es können aktuell noch keine Angaben zur Dauer und zum Umfang der Maßnahme durch die Stadtentwässerung Dresden gemacht werden. Diese hängen unter anderem davon ab, ob ein Teil der Gleistrasse für die Eröffnung der Straße weichen muss. Die Stadtentwässerung Dresden informiert über neue Erkenntnisse, sobald diese vorliegen.

DNN