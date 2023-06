Dresden-Neustadt: 26-Jähriger randaliert und tritt Sanitäterin

Dresdner Heise

Unbekannter belästigt zwei Jungen sexuell – Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter zwei Jungen in der Dresdner Heide sexuell belästigt. Er bot den Kindern zunächst Geld an, wenn sie sich entkleiden würden, und griff kurz darauf einem der Jungen an die Hose. Die Polizei sucht nach Zeugen.