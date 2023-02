﻿Auf ein Bier: Katholischer Bischof zum Gespräch im Irish Pub Tir Na Nóg

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf war zu Besuch in Dresden. Heraus kam ein geselliger und denkwürdiger Abend im Irish Pub Tir Na Nóg in der Dresdner Neustadt.

Ganz locker an der Theke eines Irish-Pubs stellte Bischof Peter Kohlgraf (vorne links) sich den Fragen junger Katholiken.

Dresden. Ein Hauptproblem der katholischen Kirche offenbart sich schon zu Beginn: Das Publikum in der Neustädter Kneipe Tir Na Nóg, die sich selbst als „Land der ewigen Jugend“ bezeichnet, ist im Schnitt vielleicht 30. Dabei war die Veranstaltung an diesem Sonntagabend als Jugend-Event angekündigt: Ein Bischof stellt sich den Fragen junger Katholiken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie steht es um die Glaubwürdigkeit der Kirche? Wie steht er zu umstrittenen Fragen wie Frauenordination und Zölibat? Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz und anlässlich der Bischofskonferenz in der Landeshauptstadt, gilt als recht progressiv eingestellt. Die Fragen der beiden jungen Vertreter des Dekanats Dresden werden ihn heute nicht aus der Reserve locken.

Typischer Pub, untypischer Gast

Das Tir Na Nóg ist ein typischer Irish Pub. Braun getäfelte Wände, künstliches Laub an der Decke, schummrige Beleuchtung, Guinness auf der Karte. Für den Bischof laut eigener Aussage eine ungewohnte Umgebung. Er hat sich am Tresen platziert, vor sich ein Bier, die beiden Interviewenden Lukas und Lisa-Marie sitzen über Eck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach einer kurzen Small-Talk-Runde beginnt ein Interview, das eine große Bandbreite an Themen umfasst. Lukas fragt: „Wir leben in einer Diaspora mit einem Katholikenanteil von drei Prozent. Oft stoßen wir auf wenig Kenntnis über unseren christlichen Glauben. Wie können wir reagieren, wenn uns jemand fragt, warum es die Kirche noch braucht?“ Der Bischof antwortet: „Ich würde da keine großen Belehrungen starten. Wenn Leute merken, dass Sie katholisch sind und trotzdem normal, dann ist das eine gute Voraussetzung.“

Lisa-Marie will wissen, was der Bischof ihr raten würde, sollte sie Bischöfin werden. Ein vorangeschobenes „Mal ganz plakativ gefragt“ schwächt die Frage ab – weder Kohlgraf noch Lisa-Marie sprechen den Fakt an, dass sie gar nicht Bischöfin werden kann.

Ein paar klare Ansichten

In einer viertelstündigen Pause können die Besucher ihre Fragen an Kohlgraf auf Bierdeckel schreiben, die Lukas und Lisa-Marie in Kollekte-Manier einsammeln und dem Bischof anschließend vorlesen. Auf die Frage „Sollte es Priesterinnen geben? Bitte antworten Sie nur mit ja oder nein!“ antwortet Kohlgraf: „Ich kenne Argumente dafür.“ Auch hier bleibt der Ton des Gesprächs freundschaftlich, nach jeder Antwort gibt es ein „Dankeschön“. Nachgehakt wird nicht.

Ein Thema, zu denen Kohlgraf hingegen eine klare Meinung äußert, ist Missbrauch in der Kirche. Er berichtet vom Austausch mit Betroffenen, von Vertuschungssystemen innerhalb der Gemeinden, verurteilt die Täter. Klar wird er auch beim Thema Zölibat: „Der Zölibat ist für mich die Lebensform, die ich freiwillig gewählt habe. Ich glaube aber, dass es genauso glaubwürdige Lebensformen gäbe, in der ein Priester seine Nachfolge Jesus Christi leben kann. In der Ukraine oder Rumänien gibt es verheiratete Priester. Das geht, und das sind gute Priester.“

Kohlgraf schreckt auch vor persönlicheren Aussagen nicht zurück, etwa mit dem Satz: „Ich komme langsam in ein Alter, in dem der Zölibat auch Spaß macht.“ Auch die Frage nach seinem Gehalt beantwortet er: Bei Beamtenbesoldung sieben komme er nach der Miete mit etwa 5100 Euro raus – die einzige Antwort, nach der im sonst sehr braven Publikum aufgeregt getuschelt wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine moderne Kirche?

Einige der Zuschauer sind eigens aus Chemnitz angereist. Martin Krpciar, Aaron Lidzba und Benedikt Klafki gehören zur dortigen Jugendgruppe offen.katholisch. Im vergangenen Jahr haben sie eine „Liebeserklärung an eine Kirche für alle“ veröffentlicht – in Verbindung mit einer Petition, in der sie sich klar gegen die Diskriminierung von Homosexuellen und für das Frauenpriestertum aussprechen. Heute haben sie die Möglichkeit, den Bischof persönlich damit zu konfrontieren.

„Wir müssen Texte der Bibel immer auch in den Zeitkontext bringen“, antwortet Kohlgraf ihnen. „Die Bibel spricht mit großer Wertschätzung von Ehe und Familie, Mann und Frau, Weitergabe des Lebens, aber – und das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis, die den Menschen vor 2000 Jahren nicht offenstand – es gibt eben auch andere Veranlagungen bei Menschen. Wie gehen wir jetzt damit um?“, fragt der Bischof.

Ein bisschen Fortschritt

„Wie können wir Aussagen in der Heiligen Schrift mit wissenschaftlichen Erkenntnissen unserer Zeit vereinen? In der Frage der Erde als Mittelpunkt des Universums ist es uns auch gelungen, aber es braucht eben immer auch Zeit, sich diesen Diskussionen zu stellen“, sagt Kohlgraf. Und bekennt sich damit zu einer katholischen Zeitrechnung, die seit jeher etwas langsamer läuft als die der restlichen Gesellschaft. Den 1633 wegen Ketzerei verurteilten Galileo Galilei rehabilitierte der Vatikan im Jahre 1992.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Halbzeit der Fragerunde ziehen Martin, Aaron und Benedikt Bilanz. „Man merkt, Sexualität und Missbrauchsfälle sind die Themen, die die Kirche beschäftigen“, findet Aaron Lidzba. Er halte die Frage „Wie kann man noch in der Kirche Mitglied sein, wenn man um diese Fälle weiß?“ für berechtigt. Es sei aber wichtig, diese Themen nicht nur innerkirchlich zu besprechen, sondern auch mit der nichtkirchlichen Gesellschaft darüber in Diskurs zu kommen.

„Ich finde gut, dass er teilweise konkrete Positionen bezieht. Aber es fehlte an radikaleren Fragen, die ihn in die Enge treiben könnten“, sagt Benedikt Klafki. „Er hat keine klare Abneigung gezeigt, aber auch keine konkreten Punkte gebracht.“ Trotzdem befinden die drei: „Man merkt, dass er zu den fortschrittlicheren Bischöfen gehört – und zu den mutigeren.“