Neuer Wochenmarkt in Dresden: Am 5. April öffnet erstmalig ein neuer Wochenmarkt an der Borsbergstraße. Das Angebot initiiert nicht die Stadtverwaltung, sondern das Immobilienunternehmen Vonovia.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket