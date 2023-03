﻿Neue Stationen für den Bienenlehrpfad in Dresden

Bienenwissen in kleinen Häppchen vermittelt der Bienenlehrpfad, der ehrenamtlich in Dresden aufgebaut wird. Jetzt gibt es zwei neue Stationen. Was eine davon mit Erdbebenforschung zu tun hat.

Dresden. Sie ist eine der ersten Wildbienen, die – wenn es wieder wärmer wird – ausschwärmt: die Frühlings-Seidenbiene. Sie wurde zur Wildbiene des Jahres 2023 gekürt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch in Dresden kommt diese Wildbienenart vor. Diese liebt sandige Böden, legt ihre Nester in ebenen oder schwach geneigten Flächen an. In Sandkästen von Spielplätzen findet sie zum Beispiel günstige Lebensbedingungen. Das ist dann zwar schlecht für die Kinder, die im Sand kurze Zeit nicht spielen können, aber gut für den Erhalt der Artenvielfalt und die für uns überlebenswichtige Bestäubungsleistung der kleinen Insekten.

Frühlings-Seidenbiene. © Quelle: Mandy Fritzsche

Meist schwärmt die Frühlings-Seidenbiene Mitte März mit Beginn der Weidenblüte aus. Besondere Kennzeichen: Die Streifen auf dem Hinterleib (“Haarbinden“ genannt) sind im Gegensatz zur Honigbiene eher unscheinbar, an den Hinterbeinen befindet sich eine speziell ausgebildete bürstenartige längere Behaarung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Claudia Sperlings Garten in Striesen haben Frühlings-Seidenbienen jetzt für sich entdeckt. „Ich habe einen Rhododendron an einer für ihn viel zu sonnigen Stelle entfernt und ein neues Staudenbeet angelegt. Da fühlen sich diese Bienen jetzt offensichtlich wohl“, freut sich die Biologin.

Ein Herz für Bienen

Beruflich ist sie am Leibniz-Institut für Polymerforschung mit Bio-Materialien für den medizinischen Bereich beschäftigt. In ihrer Freizeit jedoch widmet sich Claudia Sperling den Bienen. Sie betreut fünf Bienenvölker und macht auch selber Honig.

Claudia Sperling mit Bienenbeuten in ihrem Garten. © Quelle: Anja Schneider

Vor allem jedoch engagiert sie sich in der Arbeitsgruppe (AG) „Biene sucht Blüte“ im Imkerverein Dresden dafür, dass auch die Wildbienen in den Fokus der Menschen gerückt werden. Es geht darum, Wissen über die vielen verschiedenen Arten zu vermitteln und damit Vorbehalte und Ängste abzubauen. Zweimal im Jahr werden Sensen-Workshops und Dengel-Workshops angeboten, die rührigen Imker sind auf Veranstaltungen dabei, halten Vorträge oder basteln mit Kindern.

Bienenlehrpfad wächst

Seit ein paar Jahren legt die AG „Biene sucht Blüte“ einen Bienenlehrpfad an. Vor etwa fünf Jahren wurde die erste Tafel angebracht. Mittlerweile gibt es schon 16 Stationen. Jede hat einen besonderen Bezug zu den Bienen. Thematisch geht es um Honigbienen, Wildbienen, Trachtpflanzen, den Lebensraum der Bienen und das Imkern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis auf eine Station im 11 000 qm großen Interkulturellen Naturgarten in Coswig (bei Meißen) befinden sich bislang alle anderen in Dresden. Mittels eines QR-Codes auf den Tafeln und Hinweisschildern kann man im Internet mehr Informationen abrufen. Bei zwei weiteren Stationen sind die engagierten Ehrenamtlichen gerade dabei, Infos virtuell zu hinterlegen. Die Texte sind kurz, vieles ist bebildert. Wissen in gut verdaulichen Häppchen also.

Lesen Sie auch

An der Kreuzschule ist jetzt auch eine Station

Eine der Tafeln hängt demnächst bei Claudia Sperling an der Niederwaldstraße 27 am Gartenzaun und weist auf die Wildbienen des Jahres – u.a. die Frühlings-Seidenbiene – hin. Eine weitere Station des Bienenlehrpfades befindet sich gleich um die Ecke an der Kreuzschule.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dort betreut die Hobbyimkerin das Ganztagsangebot Imkern. Zehn Kinder lernen bei ihr Wissenswertes über Bienen – nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Es gibt zwei Schul-Bienenvölker. Eins für die Honiggewinnung, das andere dient der Wissenschaft.

High-Tech-Bienenstock liefert wichtige Daten

Die Bienenbeute hoch oben auf dem Balkon des Kreuzgymnasiums ist mit Sensoren und auch Kameras ausgerüstet. Laufend werden verschiedene Daten wie die Temperatur im Bienenstock, Feuchtigkeit und Gewicht aber auch Umweltdaten wie Feinstaubbelastung, Niederschlag, Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Helligkeit gemessen. Die Universität in Würzburg sammelt und analysiert diese Daten. Die Analysen wiederum stellt die Uni via App zur Verfügung.

Hinter diesem Projekt steht die gemeinnützige Organisation „we4bee“. Sie will ein weltweites Netzwerk solcher HighTech-Bienenstöcke aufbauen. Ziel ist zum einen, die Umweltbildung zu befördern.

Zum anderen soll die Datenerhebung helfen, das Verhalten und die Bedürfnisse der Honigbiene besser zu verstehen. Die Wissenschaftler sind überzeugt, mit Hilfe von Bienen die Prognose von Erdbeben und anderen Naturkatastrophen revolutionieren zu können.

Linde als Bienenbaum

Die neue Station des Bienenlehrpfades an der Kreuzschule macht darauf aufmerksam, rückt aber vor allem die Linde im Schulhof als Bienenbaum und heiliges Holz in den Mittelpunkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

bienesuchtbluete.de und we4bee.org