﻿Sie fahren! Neue Stadtbahnwagen unter großem Interesse in Betrieb gegangen

Dresden. Unter großem Interesse von Bahnfans sind am Sonnabend die ersten beiden der neuen Stadtbahnwagen in Dresden in den Betrieb gegangen. Die erste Bahn ging um 16.02 Uhr ab der Endhaltestelle in Kleinzschachwitz auf Linie, eine Viertelstunde später startete der zweite Wagen von dort in Richtung Gorbitz. Ab Sonntag ist ein Wagen auf der Linie 2 zwischen Gorbitz und Prohlis im Einsatz. Der andere wird zunächst weiter zur Fahrerausbildung benötigt.

Die offizielle Inbetriebnahme feierten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit einem kleinem Fest ab 10 Uhr an der Endhaltestelle in Kleinzschachwitz. Dort konnten Straßenbahnfreunde die neuen Stadtbahnwagen nicht nur in Augenschein nehmen, sondern auch kostenlose Schnupperfahrten im 15-Minuten-Takt zwischen Klein­zschachwitz und Reick unternehmen.

Bis Oktober des kommenden Jahres sollen peu à peu und im Abstand von jeweils nur wenigen Wochen alle der insgesamt 30 bestellten Stadtbahnwagen vom Hersteller Alstom nach Dresden geliefert werden.

