„Love Songs“

„Die Message ist Liebe“: So war Peter Fox in der Jungen Garde

15 Jahre ist es her, dass Fox mit seinem Solo-Debüt-Album „Stadtaffe“ den Nerv der Zeit traf. Auch seiner zweiten Solo-Scheibe „Love Songs“ gelingt es, Dancehall, Hip-Hop, Italo-Flair, südafrikanische Sounds und Club-Musik zu mischen. So war das Konzert in der Jungen Garde.