﻿Zuchterfolg: Neue resistente Apfelsorte aus Pillnitz

Dresden. Die Obstzüchtung hat in Dresden eine lange Tradition. Jetzt kommt aus Pillnitz wieder eine neue Apfelsorte auf den Markt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie die Äpfel aussehen und schmecken

Ein saftig-knackiges Fruchtfleisch sollen die Äpfel haben und einen süßen Geschmack mit intensivem Aroma, heißt es aus dem Julius-Kühn-Institut (JKI).

Optisch erinnern die Früchte der Tafelobstsorte mit ihrer grün-gelben Schale ein bisschen an den Gelben Köstlichen (Golden Delicious), der zu DDR-Zeiten am meisten angebauten Apfelsorte. Immerhin hatte die weltweit einen Siegeszug angetreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann die Äpfel reifen

Das hofft der Pillnitzer Züchter Andreas Peil sicher von der neuen Apfelsorte auch. Nicht nur wegen der Textur des Fruchtfleisches und dem Biss, sondern auch aufgrund der Fruchtfestigkeit und der nach Angaben des JKI sehr guten Lagerfähigkeit. Nach Auskunft des Instituts halten sich die Früchte in gekühlten, gasdichten Lagern ohne Qualitätsverluste bis ins Frühjahr. Die Sorte blühe mittelfrüh, die Früchte seien Anfang Oktober reif, womit „Pia41“ – so der Name – ein später Herbstapfel sei.

Gegen welche Krankheit die Sorte resistent ist

Das Wichtigste bei der neuen Sorte jedoch sei die Resistenz gegen Apfelschorf. Dabei handelt es sich um eine der am häufigsten auftretenden Apfelkrankheiten. Sie wird durch einen Pilz hervorgerufen und kann die Ernte massiv schädigen.

„Schon bei seiner Gründung vor mehr als 100 Jahren hat unser Institut einen Schwerpunkt auf die Resistenzzüchtung gelegt. Diesen Schwerpunkt haben wir uns bewahrt“, so Prof. Henryk Flachowsky, Leiter des JKI-Fachinstituts für Züchtungsforschung an Obst in Dresden-Pillnitz. Über 25 Re-Sorten (die Vorsilbe Re- vor jedem Sortennamen steht für Resistenz) habe Pillnitz schon herausgebracht.

„Wir sind mit einigen unserer Sorten vor allem in der Verarbeitungsindustrie zum Beispiel im Saftbereich stark vertreten. Andere Sorten wie Rea Agata, Rea Bellina und Rea Cadis werden im Ausland verstärkt angebaut“, nennt Prof. Flachowsky Beispiele. Auch in Haus- und Kleingärten werden Pillnitzer Sorten gerne angebaut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was bei dieser resistenten Sorte besonders ist

Bei der neuen Apfelsorte, die jetzt Sortenschutz erhalten hat, gibt es bei der Resistenz gegen Apfelschorf jedoch eine Besonderheit. Es sei ein Schorfresistenzgen eingekreuzt worden, das in der europäischen Sortenzüchtung noch nicht so häufig verwendet wurde, erklärt der Leiter des Pillnitzer Instituts. „Wir erhoffen uns, dass die Resistenz damit wesentlich stabiler ist und die Sorte damit sehr lange erfolgreich sein kann.“ Das würde Fungizide einsparen.

Grundsätzlich sei es vorteilhaft, bei verschiedenen Apfelsorten verschiedene Resistenzgene einzukreuzen, heißt es aus dem JKI.

Warum es trotzdem eine Pi-Sorte ist

Bleibt die Frage, warum der Name der neuen Sorte nicht wie bei anderen resistenten Sorten mit der Vorsilbe „Re“ beginnt. Das habe damit zu tun, dass bei der Anmeldung zum Sortenschutz noch nicht gesichert gewesen sei, ob die neue Apfelsorte von ihren Eltern mindestens eines der in Europa kaum verbreiteten Resistenzgene geerbt hat. Deshalb also Pia41, wobei das Präfix „Pi“ für Pillnitz steht.

Wer der Lizenznehmer ist

Das Julius-Kühn-Institut hat nach eigenen Angaben die Lizenz zur Erzeugung der neuen Apfelsorte an die Firma Herbert Knuppen Neue Obstsorten und Beratung mit Sitz in Bonn vergeben.

DNN