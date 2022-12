﻿Was aus dem alten theater junge generation in Dresden werden soll

Dresden. Neue Hoffnung für die ehemalige Spielstätte des theaters junge generation in Cotta: Wie Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) jetzt den Stadträten mitteilt, will das Rathaus in den seit 2016 leerstehenden Gebäuden ein Zentrum für Musik- und Kreativwirtschaft einrichten. Dabei hofft die Stadtverwaltung auf Fördermittel von der Europäischen Union. Für den Stadtteil Cotta sollen Städtebaufördermittel beantragt werden, die auch in die Theatergebäude fließen könnten. Die Stadt rechnet Anfang des nächsten Jahres mit einer Entscheidung der EU.

Aus den Kulturhauptstadtmitteln wurde nichts

Das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung hatte schon 2019 ein Konzept „Zentrum für zeitgenössische Musik“ für den Gebäudekomplex vorgelegt. Der ehemalige Schauspielsaal sollte zur Konzerthalle für Rock- und Popmusik umgebaut werden. Damals hoffte die Stadt auf Fördermittel über eine erfolgreiche Kulturhauptstadtbewerbung. Doch nicht Dresden machte das Rennen, sondern Chemnitz wurde zur Kulturhauptstadt gekürt. Das Konzept verschwand mangels finanzieller Grundlagen in der Schublade.

Theaterwerkstatt wird nicht abgerissen

Das Rathaus stoppte alle Aktivitäten an der Meißner Landstraße, auch der Abriss des ehemaligen Werkstattgebäudes wurde zurückgestellt. Jetzt prüft die städtische Immobilienverwaltung eine Nachnutzung für die frühere Theaterwerkstatt, Räume für die Kreativwirtschaft wären eine naheliegende Verwendung, zumal das Angebot in Dresden mehr als knapp ist. Das Stadtplanungsamt hat eine Änderung der bisherigen Planungen in Auftrag gegeben.

Zwischennutzung ist nicht möglich

Eines ist laut Kühn aber nicht möglich: Die Räume zwischenzeitlich für eine Zwischennutzung an Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft, aber auch an die Musikhochschule oder Vereine und Verbände zu vergeben. „Eine Zwischennutzung ist nicht möglich, da die Liegenschaft von sämtlichen Medien getrennt ist und keine baurechtliche Genehmigung zur Nutzung vorliegt“, erklärte der Baubürgermeister.

Verwaltungsgebäude ist Auslagerungsstandort

Während der Großteil der Gebäude leer steht, wird das Verwaltungsgebäude im Eingangsbereich genutzt. Hier bringt die Stadtverwaltung Ämter und Behörden unter, deren Standorte saniert werden, beispielsweise das Stadtbezirksamt Cotta. Auch künftig soll das Gebäude als Auslagerungsstandort für Verwaltungseinheiten genutzt werden, kündigte der Baubürgermeister an.

Stillstand seit dem Umzug 2016

Das theater junge generation ist 2016 vom abgelegenen Standort in Cotta ins Kraftwerk Mitte im Zentrum umgezogen. 2010 hatte der Stadtrat beschlossen, dass die alte Liegenschaft verkauft und der Erlös für die Finanzierung der Arbeiten im Kraftwerk Mitte genutzt werden soll. Doch 2016 überlegte es sich der Stadtrat anders und beschloss, dass die Stadt die Gebäude behält. Seitdem herrscht auf dem Gelände in Cotta Stillstand.