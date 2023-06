Direkt gegenüber des SP1 am Straßburger Platz soll eine Moschee in der Stadtmitte entstehen. Nur fehlt den Architekten Platz, um für 300 Gläubige einen nach Mekka orientierten Gebetsraum zu entwerfen.

Dresden. Auf dem Gelände des „Marwa El-Sherbiny Kultur Zentrum e.V.“ soll eine neue Moschee im topmodernen Stil entstehen. Platz ist dafür nur wenig auf dem Grundstück an der Marschnerstraße, direkt gegenüber des SP1 am Straßburger Platz und des neuen Hochhauses. Gerade, weil der Gebetsraum nach Mekka ausgerichtet werden muss. Am Freitag diskutierten die Planer von „m3 architekten“ aus Stuttgart mit der Gestaltungskommission ihr Vorhaben. Diese zeigte sich durchweg entzückt von der Idee des „Kulturhauses mit Gebetsraum“.