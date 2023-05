﻿Neue Haltestelle am Pirnaischen Platz ist fertig

Kostenfrei bis 17:50 Uhr lesen

Amateurfußball

Fußball in und um Dresden: Der VfL Pirna-Copitz kassiert die neunte Niederlage in Folge in der Landesliga. Überraschender ist, dass ausgerechnet der Tabellenführer sein Team nach der Saison in die Landesklasse zurückzieht.