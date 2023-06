Dresden: Neue Fördermittel für die Kreativszene

Dresden. Für die bessere Ausstattung ihrer Räumlichkeiten können Kultur- und Kreativschaffende noch bis zum 27. Juni Fördermittel beantragen. Insgesamt 100.000 Euro befinden sich in dem Fördertopf. Finanziell unterstützt werden zum Beispiel der Kauf und die Installation von Heizungen, Lüftungs-, Ton- und Lichtanlagen oder Lärmschutz sowie konstruktive Einbauten.

Für Unternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitern

Bis zu 50 Prozent der Kosten werden gefördert, mindestens 500 Euro und maximal 5000 Euro. In Ausnahmefällen kann die Förderung bis 10.000 Euro betragen. Bewerben dürfen sich Einzelunternehmen sowie Klein- und Kleinstunternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitern. Wer zum ersten Mal einen Antrag stellt, soll sich am besten bei der Ansprechpartnerin Annika D. Schröter zur Unterstützung melden.

Auch Clubs sind angesprochen

Für viele in der Kulturbranche seien die vergangenen Jahre mit Pandemie, Energiekrise und Inflation finanziell schwierig gewesen, so die Stadt Dresden. In den vergangenen Jahren haben unter anderem die Filmproduktionsfirma Knitterfisch und der Club Paula die Förderung erhalten.

Internet: dresden.de/kreativraum

DNN