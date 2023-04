﻿Neue Ausstellung im Dresdner Verkehrsmuseum: Wie sieht die Stadt der Zukunft aus?

Eine neue Ausstellung im Verkehrsmuseum fragt, wie die Stadt der Zukunft aussehen wird. Dabei kann man sich selber als Stadtplaner ausprobieren oder Verkehrsgerüche testen.

Dresden. 12 Quadratmeter – so groß ist das durchschnittliche Kinderzimmer in Deutschland und so viel Platz nimmt auch ein durchschnittlicher Parkplatz im öffentlichen Raum ein. Die neue Ausstellung „Move! Verkehr macht Stadt“ im Verkehrsmuseum in Dresden beschäftigt sich mit der Frage, wie der Verkehr die Stadt prägt – und umgekehrt. Nach einer zweijährigen Planungsphase hat die Sonderausstellung am Freitag, 31. März, für Besucher geöffnet. Zeitlich sollte man mindestens eine Stunde einplanen.