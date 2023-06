﻿Freistaat plant drei Neubauten im sensibelsten Bereich Dresdens

Dresden. Der Freistaat Sachsen plant drei Neubauten im sensibelsten Bereich der Landeshauptstadt, in der historischen Altstadt. Die Pläne für einen Erweiterungsbau am Landtag sind bekannt wie umstritten, Stararchitekt Peter Kulka will am Elbufer vor den Erlwein-Speicher einen schlichten, uneitlen Neubau setzen.

Wenige Meter davon entfernt, an der Straße Am Zwingerteich, ist ein zweiter Neubau vorgesehen: ein Probebühnenzentrum für die Semperoper. Die Stadtverwaltung hat jetzt begonnen, die planungsrechtlichen Grundlagen für den Neubau zu schaffen.

Ballettsäle und Probebühne

Ähnlich wie beim Landtag soll der Neubau für die Semperoper erst einmal Interimsflächen schaffen für die Sanierung des 1985 errichteten Funktionsgebäudes. Dieses ist verschlissen, während der Sanierungsarbeiten sollen die Funktionsbereiche in den Neubau ziehen. Danach soll das Gebäude mit einem großen und einem kleinen Ballettsaal sowie einer Probebühne als Probebühnenzentrum genutzt werden.

Die Semperoper soll einen Erweiterungsbau erhalten. © Quelle: SIB

Damit bei diesen Nutzungen das Bauwerk nicht zu sehr in die Höhe wächst, sollen Ballettsaal, aber auch Garderoben, Technikräume und Lagerflächen in zwei Kellerebenen angeordnet werden. Der Bau soll bis zu 8,60 Meter in die Tiefe gehen und dafür 18,50 Meter hoch werden, heißt es in den Plänen des Staatsbetriebs Immobilien- und Baumanagement (SIB).

Quadratische Grundfläche

Der Neubau auf der Fläche des Zwingerparks soll eine Grundfläche 26 mal 26 Metern haben, der Bauherr erwartet einen gestalterisch gelungenen Baukörper mit eigener Identität. Die Eingriffe in den Baumbestand des Parks sollen so gering wie möglich ausfallen, verspricht der SIB. Der Staatsbetrieb geht von Bauwerkskosten in Höhe von mindestens fünf Millionen Euro aus und will ein Architekturbüro über ein Bewerbungsverfahren binden, bei dem die Interessenten Referenzen beim Theater- oder Museumsbau nachweisen müssen.

Architektenwettbewerb für die Gestaltung

Schließlich will der SIB einen Architektenwettbewerb für die Gestaltung des Neubaus ausloben. Im Preisgericht sollen der Freistaat, die Landeshauptstadt sowie einheimische und überregional bekannte Architekten vertreten sein. Die Landeshauptstadt muss mit einer Ergänzungssatzung Baurecht für den höchst sensiblen Bereich schaffen. Ziele seien die Sicherung der funktional zwingend notwendigen Erweiterungsfläche für die Semperoper und eine stadträumliche Ergänzung des baulichen Zusammenhanges, insbesondere des Gebäudekomplexes der Semperoper, heißt es im Entwurf der Ergänzungssatzung, die den Gremien des Stadtrats jetzt vorliegt.

Kritik vom Denkmalschutz

Der Neubau war bereits 2020 ein Thema, damals hatte das Landesamt für Denkmalschutz die Pläne kritisiert und verträglichere Lösungen gefordert. Auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Thomas Löser warnte vor Eingriffen in die geschützte Parkanlage am Zwinger. Löser erklärte jetzt auf Anfrage: „Wichtig wäre zu wissen, wie Grünflächenamt und Denkmalpflege das aktuelle Vorhaben bewerten. Das werden wir im Bauausschuss besprechen.“ Es brauche gute Gründe für einen Erweiterungsbau direkt im Park neben Zwinger und Semperoper.

Behördenzentrum auf dem Packhofgelände

Drittes Neubauvorhaben ist ein Behördenzentrum auf dem Packhofgelände, das sich der Freistaat mit einem aufwendigen Grundstückstauschverfahren gesichert hat. Eigentlich sollte hier ein Interims-Landtag gebaut werden, in den Parlamentarier und Mitarbeiterstab während der Sanierung des Altbaus ziehen sollten. Der SIB hatte bereits die Architektur geplant, als im vergangenen Jahr das Stoppsignal kam. Damit sind die Neubaupläne aber nicht vom Tisch. Bisher steht auf dem Gelände das Herbert-Wehner-Haus der SPD als Solitär, aber das könnte sich ändern. Auch wenn eine Entscheidung noch aussteht, wie es vom SIB heißt.

