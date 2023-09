Sie ist das neue Stollenmädchen von Dresden

Dresden. Bei ihr kommen Kunst und Handwerk zusammen. Am Donnerstag stellten die Dresdner Stollenbäcker das 29. Dresdner Stollenmädchen vor. Nelly Köhler heißt sie, ist 17 Jahre alt und wie alle ihre Vorgängerinnen auf dem Weg, Bäckerin zu werden. Ihre Ausbildung absolviert die neue Stollen-Repräsentantin in der Schaubäckerei Ullrich in Dresden. Der Betrieb ist Mitglied im Schutzverband Dresdner Stollen e.V.

Das Besondere an der diesjährigen Präsentation in der Hochschule für Bildende Künste: Die Dresdner Künstlerin Nadine Wölk hat das Stollenmädchen in einem Porträt verewigt – eine großformatige, in Nadine-Wölk-Manier blau-weiß gehaltene Kugelschreiber-Arbeit.

Auch das Genuss-Handwerk ist eine Kunst

Die Kulisse war im wahrsten Sinne des Wortes malerisch und nicht zufällig gewählt, denn die Brühlsche Terrasse, auf der die Kunsthochschule steht, zählt zu den Lieblingsorten der Auszubildenden. „Ich liebe unsere Stadt mit ihren Kunst- und Kulturschätzen und zauberhaften Orten. Mein Handwerk und der Dresdner Christstollen sind für mich genau so große Schätze. Ich bin sehr stolz, dass ich ihn nun ein Jahr lang repräsentieren darf“, so die Dresdnerin.

Seit längerem widmet Nelly Köhler sich in ihrer Freizeit der Aquarellmalerei und seit kurzem auch der abstrakten Landschaftsmalerei. Diese künstlerische Ader hilft ihr auch bei der Arbeit als Bäckerin, etwa beim Dekorieren von Teigen. In der Schaubäckerei Ullrich ist die junge Dresdnerin in den Praxisphasen täglich von 6 bis 14.30 Uhr zugange.

Der Christstollen zwischen Tradition und Moderne

Mit der Künstlerin Nadine Wölk, die selber in der Hochschule studiert hat, schließt sich letztendlich der Kreis. Zwischen Tadition und Moderne: So beschreibt Wölk ihren Stil und so kennt man auch den Dresdner Christstollen. „Für den Verband ist es eine alljährliche Herzensangelegenheit, das Stollenmädchen authentisch und individuell vorzustellen“, sagt Karoline Marschallek, Geschäftsführerin des Schutzverband Dresdner Stollen e.V.

Nadine Wölks Kugelschreiber-Porträt (dafür verbrauchte sie 15 Stifte) soll im Laufe der Stollen-Saison für einen guten Zweck versteigert werden.

Keine weitere Preiserhöhung für den Dresdner Stollen

Nachdem die Stollenpreise in den letzten Jahren deutlich in die Höhe geschossen waren, liegt der Preis für das Traditionsgebäck in dieser Saison auf Vorjahresniveau. „Wir gehen davon aus, dass die Preise dieses Jahr stabil bleiben“, so Marschallek. 2023 soll der Kilogramm Stollen weiterhin, je nach Art und Verpackung, zwischen 13 und 23 Euro kosten.

