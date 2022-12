﻿Krebsforschungszentrum in Dresden bekommt neue Räume

Dresden. Die Außenstelle des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Dresden bekommt einen Neubau. Hier sollen später neue Technologien für die Prävention und Behandlung von Krebserkrankungen entwickelt werden. Bisher war die Einrichtung in Interimsräumen auf dem Campus der Hochschulmedizin Dresden untergebracht. Nun soll an der Mildred-Scheel-Straße ein eigenes Gebäude mit fünf Etagen und 1350 Quadratmetern Nutzfläche entstehen. Der Freistaat finanziert das Bauvorhaben mit 20 Millionen Euro.

Am Mittwoch erfolgte der symbolische erste Spatenstich für das Projekt. Der Vorstandvorsitzende des DKFZ, Prof. Michael Baumann, sieht den Neubau in der Landeshauptstadt gut aufgehoben: „Der Standort Dresden bietet mit der Technischen Universität, einer hervorragenden Hochschulmedizin, dem größten industriellen Cluster für Mikroelektronik in Europa und einem besonders gründerfreundlichen Klima beste Voraussetzungen für Entwicklungen in der Krebsforschung“.

„Der Anspruch ist ein Leben ohne Krebs“

Heute würden in Deutschland von allen an Krebs erkrankten Personen knapp 65 Prozent nach der Diagnose immerhin fünf Jahre überleben. Das sei im internationalen Vergleich herausragend. Baumann mahnt jedoch: „Der Anspruch ist ein Leben ohne Krebs“. Es sei also noch wahnsinnig viel zu tun. Die Weiterentwicklung von Früherkennung und Prävention der Krankheit würden dabei eine große Rolle spielen. Genau daran soll in dem neuen Gebäude in Dresden geforscht werden.

Neue Möglichkeiten für Prävention, Diagnostik und Behandlung

Konkret gehe es dabei etwa um die Möglichkeit, einem großen Teil der Bevölkerung per Smartphone personalisierte Empfehlungen für Vorsorgeuntersuchungen zuzustellen oder Geräte zu entwickeln, die mit einfachsten Mitteln, wie etwa einem Bluttest, Hochrisikopatienten sicher herausfiltern können. Aber auch an Robotik und Implantaten für Operationen und an einer allgemein besseren Behandlung erkrankter Patienten soll gearbeitet werden.

Um die Forschung zu betreuen, berufe man gerade neue Professoren und Nachwuchsgruppen. Knapp 300 Wissenschaftler sollen dann an dem neuen Standort in Dresden tätig sein.

Kretschmer: „Ein Gewinn für Sachsen und ganz Deutschland“

Neben Baumann, Prof. Michael Albrecht, dem medizinischen Vorstand der Uniklinik und weiteren Mitarbeitern des DKFZ hat auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) beim Spatenstich mit angepackt. Auch für ihn sei klar, dass das Vorhaben dabei helfen werde, die Krebsforschung in Deutschland weiter voranzubringen. „Die neue Außenstelle wird Dresden als Top-Wissenschaftsstandort weiter stärken und darüber hinaus ein großer Gewinn sein für Sachsen und ganz Deutschland“.

Bis es so weit ist, wird es allerdings noch etwas dauern. Der erste Bauabschnitt soll planmäßig 2026 beendet sein. Dann sollen bereits die ersten Mitarbeiter einziehen. Vollendet werden soll das Projekt aber erst 2028.

Von Benjamin Waetzold