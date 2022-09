In der Nacht von Sonntag zu Montag sind Unbekannte in Dresden-Naußlitz in einen Mercedes eingedrungen und haben sich großzügig am Interieur bedient.

Dresden. In der Nacht vom Sonntag zum Montag sind Unbekannte in Dresden-Naußlitz zwischen 21.30 Uhr und 2 Uhr in einen Mercedes an der Koblenzer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zunächst die Beifahrertür auf und bedienten sich dann an der Ausstattung. So wurde das Lenkrad mitsamt Amaturenbrett abgebaut und weitere Technik der Mittelkonsole entwendet.

Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 7 000 Euro.

