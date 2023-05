﻿Nächtlicher Einbrecher stieg in zehn Wohnungen in Dresden ein

Dresden. Pierre G. hatte im Sommer vergangenen Jahres zwar keinen Job, aber richtig viel zu tun – vor allem nachts. Wenn andere schliefen, machte er sich an die „Arbeit“. Allerdings war der 37-Jährige ein Nachtarbeiter der besonderen Art – er stattete Wohnungen und Einfamilienhäusern im Dresdner Stadtgebiet Besuche ab, dies allerdings ungebeten.

Er spähte laut Anklage aus, wo ein Fenster oder eine Balkontür angekippt war, verschaffte sich darüber Zutritt zu den Räumen, durchsuchte die und nahm mit, was Wert hatte und er tragen konnte - Handys, Tablets, Kameras, bevorzugt aber Handtaschen und Geldbörsen.

Mit gestohlenen EC-Karten Geld abgehoben

Der nächtliche Einbrecher hatte es vor allem auf Bargeld und EC-Karten abgesehen. In zwei Fällen hob er mit den Karten dann an Automaten so lange Bargeld ab, bis die Besitzer die Karten sperren ließen oder das Tageslimit überschritten war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 16 000 Euro. Am 29. Juli 2022 klickten dann die Handschellen, seitdem sitzt Pierre G. in Untersuchungshaft.

Geständnis angekündigt

Wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl in zehn Fällen und Computerbetrug muss sich der 37-Jährige nun vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Nach einem Rechtsgespräch bot die Kammer bei einem detailreichen und umfassenden Geständnis eine Freiheitsstrafe zwischen viereinhalb und fünfeinhalb Jahren an. Sein Mandant werde sich am nächsten Verhandlungstag einlassen, erklärte der Verteidiger. Der Prozess wird fortgesetzt.