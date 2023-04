﻿ Widersprüchliche Angaben zu den kaputten Liegewagen des „Canopus“

Der Nachtzug Prag - Zürich über Dresden und Leipzig ist ein Alternative zum ICE mit Umsteigen tagsüber zu Auto oder Flug. Wer sich allerdings über Nacht lang machen will im Zug, muss den teuren Schlafwagen buchen. Die Liegewagen mit preiswerteren Liegeplätzen sind seit Monaten kaputt.

Dresden. Der erst im Dezember wieder eingeführte Nachtzug „Canopus“ zwischen Prag und Zürich über Dresden ist nach wie vor nicht komplett. Der Liegewagen fehlt in den beiden Zügen, die über Nacht zwischen Moldau und Limmat beziehungsweise in der Gegenrichtung pendeln. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) haben die Waggons sowie einen Ersatzwaggon beim Dienstleister RDC in Deutschland angemietet. Obwohl die Waggons schon älter sind und Jahrzehnte im internationalen Nachtzugverkehr liefen, klappte es beim Euronight „Canopus“ bislang nicht. Nach Schäden durch Überspannung mussten die Waggons aus dem Verkehr gezogen werden. Anfangs setzten die SBB für bereits gebuchte Passagier einen Sitzwagen der 1. Klasse ein. Später wurden die Liegewagen mit Abteilen für vier bis sechs Reisende aus dem Buchungssystem genommen.