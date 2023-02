Im November 2022 hatte der Stadtbezirksbeirat Altstadt der Stadt 55.000 Euro für die Sanierung der Kreuzung Stübelalle/Lipsiusstraße gegeben. Nachdem es dort im Januar heftig gekracht hatte, soll das Geld nun dafür nicht mehr verwendet werden.

Dresden. Am 8. November 2022 hatte der Stadtbezirksbeirat Altstadt 55.000 Euro für die Ertüchtigung der Kreuzung Stübelallee/Lipsiusstraße in Dresden-Striesen bewilligt. Die Sanierung von Straßen in der Landeshauptstadt dauert oft lange, weil Geld dafür im Stadthaushalt fehlt. Stadtbezirksbeiräte können Maßnahmen, die ihnen wichtig sind, beschleunigen, indem sie aus ihrem Etat der Stadt das fehlende Geld geben.