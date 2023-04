﻿Nach Dynamo-Geburtag: Schlösserland Sachsen erstattet Anzeige wegen Sachbeschädigung

Drogen als Medizin

Vom Setzling zum Joint: So baut Demecan bei Moritzburg legal Cannabis an

Das 2017 gegründete Unternehmen Demecan ist einer der größten Produzenten von medizinischem Cannabis in ganz Europa und baut die Droge in der Nähe von Moritzburg legal als Medikament an. Die Möglichkeiten, die sich für Sachsen dadurch infolge einer Cannabis-Legalisierung eröffnen würden, überzeugen selbst Teile der CDU.