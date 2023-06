Nach Angriffen auf Jugendliche – Polizei Dresden nimmt drei 17-Jährige fest

Dresden. Die Dresdner Polizei hat am Donnerstagmorgen drei 17-Jährige wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, des schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung vorläufig festgenommen.

Jugendliche angegriffen und beklaut

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am 18. März dieses Jahres mit mindestens 14 weiteren, teilweise noch unbekannten Tätern an den Elbwiesen in Dresden-Tolkewitz auf drei Jugendliche eingeschlagen und eingetreten zu haben. Eines der Opfer sollen die Beschuldigten mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben und ihm anschließend sein Handy geklaut haben. Die Geschädigten mussten anschließend schwer verletzt im Krankenhaus behandelt werden.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Sonderkommission Iuventus geführt. Sie wurde gegründet, um Straftaten von Jugendgruppen vorzubeugen.

DNN